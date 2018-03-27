سيارة سوداء تجوّلت حول منزل رياشي بطريقة مريبة.. واختفت

تجوّلت سيارة من نوع “هيونداي اي تن” سوداء اللون بداخلها 4 شبّان حول منزل وزير الاعلام ملحم الرياشي في منطقة الخنشارة بطريقة مريبة، الأمر الذي دفع بأهالي المنطقة للتبليغ عنها للأجهزة الأمنية.

وقد قال الرياشي في اتصال هاتفي مع قناة ال “mtv”: “سيارة سوداء تجوّلت حول منزلي بطريقة مريبة مساء اليوم، بداخلها 4 شبان، ولدى ملاحظة هؤلاء تحرك الأهالي بإتجاههم قاموا بالإتطلاق بسرعة كبيرة وفرّوا من المنطقة”.

وكشف الرياشي أن القوى الأمنية من إستخبارات الجيش و”شعبة المعلومات” و”أمن الدولة” تحركت مشكورة فور إبلاغها بالأمر وبدأت التحقيقات لمعرفة ملابسات الموضوع، رافضا تحميل المسألة أي أبعاد أو خلفيات بإنتظار ما سيكشفه التحقيق، مع إشارته إلى أن الظروف الحالية المحيطة تستوجب عدم إغفال أي إحتمال”، مضيفاً: “الله الحامي”.