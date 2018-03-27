صيدا – جزين أمّ المعارك في الجنوب وهذه هي اللوائح

كتب علي داود في صحيفة “الجمهورية”: إكتمل المشهد الانتخابي في دوائر الجنوب الثلاث وتظهّرت صورة اللوائح والتحالفات في كل دائرة، ويبدو أنّ الدائرة الأولى ستشهد أمَّ المعارك، بينما دخل “التيار الوطني الحر” في المعركة بقوة في الدائرة الثالثة، في الوقت الذي ستغيب فيه المنافسةُ الشديدة في الدائرة الثانية.

استقرّت لوائح 4 في دائرة الجنوب الاولى التي تضمّ صيدا – جزين، إذ تمّ تسجيل 3 منها امس وهي “صيدا وجزين معاً” المدعومة من “التيار الوطني الحر”، “التكامل والكرامة” المدعومة من تيار “المستقبل” وهما مكتملتان، ولائحة “قدرة التغيير” التي تظهر تحالفاً بين “الكتائب” و”القوات اللبنانية”، و”لائحة لكل الناس” المدعومة من تحالف سعد – عازار وهما غير مكتملتين.

وأظهرت المعطيات تباعداً بين “الجماعة الإسلامية” التي تحالفت مع “التيار الحر”، بينما كانت تحالفت في الانتخابات البلدية مع تيار “المستقبل” في صيدا، ودعماً من حركة “أمل” و”حزب الله” لتحالف عازار – سعد.

الصورة اكتملت في الدائرة التي يبلغ عدد الناخبين فيها 122382، وتشير المعلومات الى أنّ عدد المقترعين سيكون 70 ألفاً وبالتالي يكون الحاصل الانتخابي في هذه الدائرة 14 الف صوت، وانّ كل لائحة لديها حجم انتخابي يكاد يكون متقارِباً.

وتضمّ الدائرة 5 نواب، سنّيان في صيدا ومارونيان وكاثوليكي في جزين، وتبيّن أنّ هذه الدائرة ستكون أم المعارك الانتخابية.

وسجّل النائب أمل ابو زيد اللائحة الأولى “صيدا وجزين معاً” في وزارة الداخلية وهي تضمّ عن السنّة عبد الرحمن البزري وبسام حمود عن صيدا، والنائبين المارونيَين أمل ابو زيد وزياد أسود، والمرشّح الكاثوليكي سليم الخوري عن جزين.

وعُقد في دارة مجدليون اجتماعٌ للائحة التحالف بين «المستقبل» ومرشحين مستقلّين، وتقرّرت تسمية اللائحة “لائحة التكامل الاهلي” وهي لائحة مكتملة وتضمّ: النائب بهية الحريري والمحامي حسن شمس الدين عن المقعدين السنّيَين في صيدا، أمين رزق وآنجيل الخوند عن المقعدين المارونيَين في جزين، والدكتور روبير خوري عن المقعد الكاثوليكي في جزين.

وكانت أُعلنت لائحة «لكل الناس» وتضمّ تحالف الأمين العام لـ «التنظيم الشعبي الناصري» أسامة سعد وإبراهيم عازار، مدعومة من حركة «أمل» و«حزب الله»، وتتألّف من 4 مرشّحين، هم: أسامة معروف سعد المصري وعبد القادر نزيه البساط عن صيدا، إبراهيم سمير عازار ماروني عن جزين ويوسف حنا السكاف وهو كاثوليكي عن جزين.

وذلك اضافة الى لائحة «قدرة التغيير» وتضمّ تحالف «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب»، وتتألّف من ثلاثة مرشحين وهم: جوزف نهرا عن المقعد الماروني (الكتائب)، عجاج حداد عن المقعد الكاثوليكي (القوات)، وسمير البزري عن المقعد السنّي في صيدا.

وفي دائرة الجنوب الثالثة، النبطية وبنت جبيل ومرجعيون وحاصبيا، فإنّ عدد الناخبين بلغ 461 الفاً. وتشير المعلومات الى انّ عدد المقترعين سيكون أقل من 200 الف والحاصل سيكون ما بين 16 الى 18 الفاً نظراً الى المنافسة الشديدة على المقعدَين السنّي والأرثوذكسي.

وتظهّرت الصورة عن أربع لوائح، الأولى «الامل والوفاء» وتضمّ تحالف «أمل» و»حزب الله» بـ 11 مرشحاً هم: محمد رعد، ياسين جابر وهاني قبيسي، قضاء بنت جبيل، أيوب حميد، حسن فضل الله وعلي بزي، قضاء مرجعيون – حاصبيا، علي حسن خليل، علي فياض، قاسم هاشم، انور الخليل وأسعد حردان.

وتتوجّه هذه اللائحة مع لائحة «الجنوب يستحق» التي تتألّف من 10 مرشحين: هشام جابر، مصطفى علي بدر الدين، نديم سميح عسيران، عباس محمد شرف الدين، مرهف احمد رمضان، شادي جرجس مسعد، وسام كمال شروف، محمد مصطفى قدوح، حسين جهاد الشاعر وعماد فؤاد الخطيب. مع الاشارة الى انّ 5 من أعضاء اللائحة المذكورة مدعومون من «التيار الوطني الحر» وهم: بدر الدين، جابر، قدوح، الشاعر ومسعد.

وهناك لائحة ثالثة في الدائرة غير مكتملة تحت اسم «فينا نغيّر» وتضمّ 8 مرشحين هم: رئيس «تيار الانتماء اللبناني» أحمد كامل الاسعد المرشح عن المقعد الشيعي في النبطية ورباح أبي حيدر، والمرشحة عن المقعد الشيعي في مرجعيون حاصبيا عبير رمضان الأسعد، والمرشح عن المقعد السنّي في مرجعيون – حاصبيا العميد المتقاعد عدنان الخطيب، والمرشح عن المقعد الأرثوذكسي في قضاء مرجعيون – حاصبيا منح صعب، وعن المقعد الشيعي في قضاء بنت جبيل محمد فرج، وعن المقعد الشيعي في مرجعيون – حاصبيا عبدالله السلمان، وعن المقعد الدرزي في مرجعيون – حاصبيا كنج علم الدين، اضافة الى لائحة «شبعنا حكي» المدعومة من «القوات».