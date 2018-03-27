لبنان يفوز على ماليزيا في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا

ختم لبنان مشواره في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا التي تستضيفها الإمارات في كانون الثاني المقبل، بعلامة نظيفة وبسجل نظيف من الخسارة، بفوزه على ماليزيا 2 – 1 في المجموعة الثانية.

وسجل للبنان الكابتن حسن معتوق من ضربة جزاء “بنالتي” في الدقيقة الثالثة من الشوط الاول وهلال الحلوة في الدقيقة 92. ولماليزيا سيافيك في الشوط الثاني. ولم يكن الحضور الجماهيري كبيراً، ربما لأنّ لبنان حسم التأهل في المرحلة قبل الأخيرة.

وهذه المرة الثانية يشارك فيها لبنان في النهائيات الآسيوية، والاولى من بوابة التصفيات، بعد مشاركته العام 2000 مضيفا للبطولة. وتجرى قرعة النهائيات في 5 ايار المقبل في دبي.