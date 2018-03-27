نصرالله يحذّر من أمر خطير: مليارات الدولارات نُهبَت.. و”حزب الله” مُستهدف

في لقاء انتخابي “داخلي” تحدث الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله عن أهمية الاستحقاق الانتخابي الحالي شارحًا اهمية دخول حزب الله بكتلة وازنة مع الاصدقاء والحلفاء الى المجلس النيابي، كما الى الحكومة لأنّ عنوان المعركة المقبلة هو منع افلاس البلد، ومنع نهبه مرة جديدة.

وقال نصرالله: “إنّ البلد على طريق الافلاس وهذا امر خطير للغاية، هناك 80 ملياراً ديون والآن يريدون إضافة 17 ملياراً جديداً، ونحن نعرف أنّ ثلث الديون السابقة صرف على البنى التحتية والثلثين تم نهبه، والآن علينا عدم السماح بتكرار هذا الأمر مرة جديدة، وكما دخلنا الى الحكومة في العام 2005 لحماية “ظهر” المقاومة من “الطعنات” في الداخل، هناك حيثية جديدة تجعل من مشاركتنا الفاعلة في المجلس النيابي والحكومة ضرورة للغاية في العام 2018 لمنع نهب 17 ملياراً جديدة قادمة في الطريق، واذا لم نقف جديا في وجه الفساد نحن ذاهبون الى الافلاس، فأما تبقى الدولة او لا تبقى، هذه هي المعادلة اليوم. ومكافحة الفساد قرار اتخذ في مجلس الشورى، سوف ننشأ الاطر التنظيمية لمتابعة هذا الملف، وهو واجب شرعي، ولا عودة عنه مع علمنا المسبق انه سيخلق لنا عداوات وخصوم في الداخل، لكن لن نسمح بأن يذهب البلد نحو الافلاس”.

ولفت السيد نصرالله الى أن حزب الله ما يزال مستهدفا اميركيا وسعوديا، بسبب دوره الاقليمي، والسعوديون عادوا وطرحوا على النظام السوري مؤخرا “المصالحة” شريطة الخروج من محور المقاومة وقطع العلاقة مع ايران، وقال نصرالله: “نحن جزء من محور صنع الانتصارات، ولن يتركنا الاميركيون والسعوديون واسرائيل، فهم غاضبون”.

ولفت السيد نصرالله الى أن الكلام الطائفي والمذهبي للبعض هو لزوم شد العصب الانتخابي، هذا اذا احسنا الظن، وبما ان العناوين السابقة لم تعد تخدم مصالحهم الانتخابية، يحاولون اتهام حزب الله بالتقصير الانمائي خصوصا في دائرة بعلبك – الهرمل، لكن هذا الامر مردود عليهم، ولا يمكن لاحد ان يزايد علينا، نوابنا عملوا الكثير، فاين كانت تلك المنطقة؟ واين اصبحت؟ تساءل نصرالله الذي حمل تيار المستقبل مسوؤلية اي تقصير او حرمان. وقال: “هم من تولوا رئاسة الحكومة منذ سنوات، ومعها وزارة المالية، ومجلس الانماء والاعمار، لقد قدمنا ما نستطيع فعله، والفرق اننا نعمل دون هدر او فساد، ولذلك لسنا خجلين مما قدمناه ولسنا في موقع دفاع عن انفسنا. أمّا ما يحاولون تصويره على انه انتصار تاريخي يريدون تحقيقه في بعلبك – الهرمل فليس الا جزءا من معركة دعائية، لاننا نحن ارتضينا من خلال الموافقة على القانون النسبي ان نخسر مقعد او اثنين، وهذا امر طبيعي، وهو ثمن معقول مقابل فوز حلفائنا في الدوائر الاخرى”.

وبعد شرحه متانة التحالف مع “حركة امل” واهميته، رافضا اعتبار “الثنائية” الشيعية احتكارًا، بينما لا يقبل البعض الا بالاحادية في طائفته ويتهم الآخرين “بالخيانة” لأنهم فكروا في منافسته، كاشفاً عن اتصال بينه وبين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تم فيه الاتفاق على عناوين المرحلة المقبلة وفي مقدمها مكافحة الفساد.

كما دعا السيد نصرالله الى ضرورة تكثيف الاقتراع في السادس في ايار، مؤكدا ان حزب الله كان وما يزال وفيا لكل حلفائه، وسيدعم لوائحهم حيث لا يوجد له مرشحون، مؤكدا على ضرورة رفع الحاصل الانتخابي في بعض الدوائر الحساسة، خصوصا بعلبك – الهرمل حيث توجد ثلاثة انواع من اللوائح ، النوع الاول “صديق” والثاني “منافس” وليس عدواً، ولائحة ثالثة من القوات اللبنانية، وتيار المستقبل، وهي مدعومة من السفارتين الاميركية والسعودية، وهي تخوض مع حزب الله معركة خيارات سياسية، “فثمة مواجهة واضحة ضد من حمى المسلحين الارهابيين وغطاهم اعلاميا، ومنع الجيش من قتالهم”.

وأضاف نصرالله: “لولا اخذ حزب الله المبادرة في معركة الجرود لما كانوا اتخذوا القرار بذلك، وفي 6 أيار المعركة الانتخابية هي بين هذين النهجين، وانا اتخذت القرار الحاسم بالذهاب شخصيا الى البقاع اذا ما تم ابلاغي ان المعركة تستلزم ذلك، ومهما تكن المخاطر”. وكان لافتا توجه السيد نصرالله بثناء خاص الى من تحالفوا مع مرشح حزب الله عن دائرة جبيل – كسروان على الرغم من معرفتهم بتدني حظوظهم بالفوز، وقال: “لن ننسى لهم هذا التصرف الاخلاقي”.

(الديار)