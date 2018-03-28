“اسرائيل” تستأنف غاراتها في سوريا.. وتوجه رسالة الى حزب الله

كشف غادي إيزنكوت رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، النقاب عن أن الجيش استأنف غاراته على مواقع في سوريا، بعد حادثة إسقاط الطائرة المقاتلة الإسرائيلية الشهر الماضي، معتبراً من جهة ثانية “أن حزب الله لا يمتلك القدرة الصاروخية لضرب أهداف محددة في داخل إسرائيل وأن إيران لا تجرؤ على الاقتراب من مرتفعات الجولان.

ولم يدلِ إيزنكوت في حديثه لصحيفة “جروزاليم بوست” الإسرائيلية، التي نشرت مقتطفات منه اليوم الأربعاء، بأي معلومات إضافية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن سقوط طائرة مقاتلة من طراز (إف 16) بعد إطلاق الدفاعات الجوية السورية نيرانها عليها إثر قصفها مواقع في سوريا الشهر الماضي.

ووعد إيزنكوت باستكمال بناء جدار في محيط قطاع غزة حتى نهاية العام الجاري 2018، مشيراً إلى أنه سيسمح للجيش الإسرائيلي باستخدام الذخيرة الحية في حال مهاجمة فلسطينيين بنى تحتية إسرائيلية، خلال المسيرة التي يعتزم فلسطينيون تنظيمها على حدود قطاع غزة يوم الجمعة.

وقال: “نعزز السياج، وسيتم نشر أعداد كبيرة من الجنود في المنطقة لمنع أي عملية تسلل إلى الأراضي الإسرائيلية”، مضيفاً: “يسمح بإطلاق النار إذا ما حاول شخص الإضرار بالبنى التحتية الأمنية”.

وتعتزم فصائل ومؤسسات فلسطينية تنظيم مسيرة أطلقت عليها “العودة الكبرى”، الجمعة المقبل، نحو المنطقة الحدودية بين قطاع غزة، وإسرائيل.