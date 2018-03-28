بالصورة.. إشكال وتضارب في مركز “الضمان” بطرابلس

وقع إشكال صباح اليوم، الأربعاء، داخل مركز “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي” في طرابلس، بين أحد الموظَّفين وعدد من المواطنين، وفق ما أفاد مراسل “لبنان 24” في الشمال.

وقد تطوّر الإشكال إلى شتائم متبادلة وتضارب بين الطرفين، وذلك بعد أن اشتكى أحد المواطنين من الطوابير الطويلة في المركز ومن سوء المعاملة، حيث بادر إلى إطلاق الشتائم والصراخ.

يذكر أنَّ سبب تأخير إنجاز المعاملات والطوابير الطويلة في المركز هو توقُّف عدد من الموظَّفين الجدد عن العمل احتجاجاً على عدم تقاضيهم رواتبهم منذ أشهر ما دفعهم للتوقف عن العمل لحين دفع مستحقاتهم.

(“لبنان 24” – الشمال)