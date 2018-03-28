عاصفة رملية تغطي لبنان وتستمر لـ 18 ساعة.. ولكن الأمطار عائدة!

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على فيسبوك ان منخفض البحر الأحمر يستقرّ فوق جزيرة قبرص وجنوب تركيا ولبنان وفلسطين وسوريا بقيم ضغطه المنهارة التي وصلت الى 1000hpa، الأمر الذي سيدفع بالرياح الصحراوية من ليبيا ومصر ان تتوجه نحو سيناء والأردن وسوريا ولبنان حاملة معها الرمال والغبار لمدة لا تتعدى 18 ساعة بسبب نشاط الرياح الغربية التي ستحمل الأمطار وتغسل الأجواء فتتساقط ظهر الخميس الوحول في معظم المناطق اللبنانية.

ما هي الفترة الزمنية التي ستغطي فيها العاصفة الرملية لبنان؟

بحسب رادار الغبار والرمال، تبدأ قبل ظهر الأربعاء بغبار يغطي الساحل والجبل والبقاع وتشتد بعد الظهر لتبلغ ذروتها ليلاً ولغاية قبل ظهر الخميس بسبب انحرافها نحو سوريا كما يُشار الىيها بالفيديو المرفق من القمر الصناعي.

يتحول الطقس الى ممطر بعد ظهر الخميس وتشتد الأمطار مساء حتى يوم الجمعة مصحوبة برياح تصل سرعتها الى 70 كلم في الساعة وعواصف رعدية وتساقط للبرد.

تتدنى درجات الحرارة ليل الخميس وتتساقط الثلوج على 2000 وما فوق.

الحرارة ليوم الخميس على الساحل: 22 نهاراً و 14 ليلا

على الجبال 1200 متر: 17 نهاراً و 6 ليلاً

في البقاع: 15 نهاراً و 8 ليلاً

الرطوبة 23% قبل الظهر 87% مساءً

الضغط الجوّي: 1001hpa يرتفع ظهراً الى 1005hpa

الرياح: جنوبية غربية مغبرة مع رمال صحراوي تشتد سرعتها بعد الظهر لتصل الى 70 كلم في الساعة.