مأساة إغترابية: دلال الثلاثينية تركت توأمها وطفلتها.. هكذا توفيت

دلال علي الزين الأم الثلاثينية، أغمضت عينيها فجأة وعزفت عن الحياة، وذلك بعد تعرضها لنوبة قلبية أودت بحياتها على الفور، وفق موقع “بنت جبيل”.

دلال تعيش في الكونغو مع زوجها وأطفالها الثلاثة (ماريا وعلي ولانا)، كبيرهم لا يتجاوز الخمس سنوات أمّا الصغيران فتوأمان لم يتّما الشهور الأربعة بعد.

وفي التفاصيل، دلال لا تعاني من مشاكل صحية ولا من حالة مرضية معيّنة، وما حصل معها كان صدمة للجميع، حيث إستفاقت صباح أمس الثلاثاء وشعرت بضيق في التنفّس تبع ذلك نوبة قلبية مفاجئة أنهت حياتها.

إبنة بلدة قبريخا الجنوبية المتأهلة من إبن بلدة قانا محمد عطية، رحلت وتركت جنّة أطفالها قاحلة من الفرح.

إشارة الى أنه سيجري الدفن نهار الجمعة في 30-3-2018 في جبانة بلدة قانا.