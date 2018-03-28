نصرالله لكوادره: الوضع المالي مخيف وينذر بسقوط سريع للبلد الذي قد يفلس

علمت «اللواء» ان الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصرالله، عقد مساء أمس لقاءً مع عدد من كوادر الحزب ومسؤوليه، في مجمع سيّد الشهداء في الرويس، في إطار اللقاءات التي يعقدها لمواكبة المسار العام للانتخابات وشرح موقف الحزب من كل ما يتصل بهذه العملية، وأسباب الحملة التي يتعرّض لها الحزب على الصعيدين اللبناني والدولي. ومن ضمن هذه اللقاءات، اللقاء الذي حصل مساء الخميس في 22 الشهر الحالي مع كوادر الحزب في دائرة بعلبك – الهرمل.

وبحسب ما تسرب لـ«اللواء» من معلومات عن هذا اللقاء، فإن السيّد نصرالله تحدث عن الوضع المالي في لبنان، بنفس «الصرخة» التحذيرية التي ابلغها الرئيس عون للبطريرك الماروني بشارة الراعي، وربما في اليوم نفسه، إذ وصف نصرالله هذا الوضع «بالمخيف» وانه «ينذر بسقوط سريع للبلد الذي قد يفلس ان استمر على ما هو عليه»، وان الافلاس الذي تحدث عنه عون أيضاً «ينذر بانهيار أمني وسياسي»، مشيراً إلى أن الدولة اللبنانية ذاهبة إلى مؤتمر باريس لاستدانة 14 مليار دولار لتمويل مشاريع ثانوية، وان بعض هذه الأموال ستتم سرقتها، لكنه أكّد ان الحزب لن يسمح بذلك.

ومما تسرب ايضا على لسان نصرالله قوله «اننا سنواجه الفساد في المرحلة المقبلة حتى لو صدر من بعض حلفائنا، ولكننا لن نشهر بالفاسدين منهم، بل سنبلغ عن كل فاسد لجهته السياسية حتى تكف يده، ومع الحلفاء سيكون الموضوع سرا منعا للاحراج».

وفي الموضوع الانتخابي، نقل عن نصرالله قوله: «نحن طالبنا بقانون بالنسبية مع انه يعرضنا لمعركة في بعلبك الهرمل، بسبب التنوع الطائفي، لكنه سيعطينا فرصا لكسب مقاعد في بيروت وجبيل وبعبدا والشوف وزحلة، وسيفتح الطريق امام بعض حلفائنا للوصول إلى البرلمان، ودعا إلى رفع الحاصل الانتخابي عبر المشاركة الكثيفة منعا للخرق، متوقعا ان يكون الخرق بمقعد واحد أو اثنين في بعلبك – الهرمل.

وشدد نصرالله بحسب صحيفة “الجمهورية” على اننا «نذهب الى‎الانتخابات ونحن مرتاحون سياسياً واخلاقياً، وقدّمنا ما نستطيع لحلفائنا». واضاف: «لن نردّ على الحملات ضدنا بخطاب مستفزّ، لكنّ جمهورنا تعوّد على الانتصارات، وقد شاهدها بأمّ العين، وإن شاء الله سيشهدها في المعركة‎الانتخابية».

وكرّر القول: «سأذهب الى مدن وقرى‎بعلبك ـ الهرمل اذا وجدتُ وهناً في الاقبال على الانتخابات ودعم لائحة «الامل والوفاء» وأنا لا أمزح، وكلامي ليس من باب التشجيع».

واعتبر «أنّ التحالف بين «حزب الله» وحركة «أمل» هو فوق استراتيجي وله بعد إيماني وعقائدي».

وقال نصرالله: «لن تسمعوا من تيار «المستقبل» وغيره سوى شد العصبية وشتيمتنا لكي ترضى عنهم السعودية واميركا وغيرهما، ولا يوجد عندهم ما يقولونه لجمهورهم».

وأضاف: «لو كنّا موجودين في الحكومة عام ٢٠٠٥ ما كان استَرجا لا فؤاد السنيورة ولا مِيّة واحد مِتلو ياخدو القرار يَلّي أخَدو بموضوع الشبكة السلكية لـ«حزب الله».