أمطار متفرقة ورياح في اليومين المقبلين.. ماذا عن طقس الفصح؟

أفادت مصلحة البحوث الزراعية اللبنانية LARI، أن طقس اليوم الخميس غير مستقر مع انخفاض درجات الحرارة الى حدود 15 درجة بقاعاً و24 درجة ساحلاً ، وتهطل امطار متفرقة غزيرة وشاملة مع رياح قوية واحتمال حدوث برق ورعد وزخات من البرد.

أما طقس الأيام المقبلة فعلى الشكل التالي:

الجمعة 30/ 3/ 2018: طقس متقلب مع استقرار درجات الحرارة في حدود 15 درجة بقاعاً و 24 درجة ساحلاً . تهطل امطار متفرقة مع رياح قوية قليلاً واحتمال حدوث سيول وحدوث برق ورعد وزخات من البرد.

السبت 31/ 3/ 2018: طقس ربيعي دافئ مع ارتفاع درجات الحرارة الى حدود 22 درجة بقاعاً و 26 درجة ساحلاً.

الاحد 1/ 4/ 2018 : طقس ربيعي دافئ مع استقرار درجات الحرارة في حدود 21 درجة بقاعاً و 26 درجة ساحلاً.

الاثنين 2/ 4/ 2018: طقس ربيعي دافئ مع ارتفاع درجات الحرارة الى حدود 23 درجة بقاعاً و 27 درجة ساحلاً.

الثلاثاء 3/ 4/ 2018: طقس حار مع ارتفاع درجات الحرارة الى حدود 25 درجة بقاعاً و 29 درجة ساحلاً واحتمال تواجد الغبار في الاجواء.

الاربعاء 4/ 4/ 2018: طقس مستقر ربيعي مع درجات حرارة حول معدلها.

الخميس 5/ 4/ 2018: طقس مستقر ربيعي مع درجات حرارة حول معدلها.