استعدوا لمنخفض جوي آتٍ.. الطقس غائم وماطر

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا الجمعة غائم دون تعديل بدرجات الحرارة وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ورياح ناشطة يرتفع معها موج البحر كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق، تخف حدة الأمطار تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر حيث تنحسر مساء.

وجاء في النشرة الآتي:

الحالة العامة:

منخفض جوي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس متقلب وماطر حتى مساء يوم الجمعة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:غائم اجمالا مع رياح ناشطة تشتد احيانا خاصة في المناطق الشمالية(75كلم/س) و تكون محملة بالغبار صباحا يرتفع معها موج البحر الى ال 2,5م وتنخفض الحرارة بشكل ملحوظ وترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات. تتساقط أمطار متفرقة تكون في بدايتها موحلة و تشتد أحيانا مع حدوث برق ورعد كما تتساقط ثلوج متقرقة اعتبارا من ارتفاع 2200 متر ليل الخميس/الجمعة.

الجمعة:غائم دون تعديل بدرجات الحرارة وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ورياح ناشطة يرتفع معها موج البحر كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق، تخف حدة الأمطار تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر حيث تنحسر مساء.

السبت:غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات. ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف في الداخل و على المرتفعات و تنخفض في المناطق الساحلية.

– درجات الحرارة على الساحل من 12 الى 23 درجة، فوق الجبال من 9 الى 16 درجة، في الارز من 4 الى 12 درجة، في الداخل من 8 الى 23 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية شرقية الى جنوبية غربية نهارا، شمالية شرقية ليلا سرعتها بين 15 و 45 كلم/س وتشتد ليلا فتقارب ال 70 كلم/ساعة.

– الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا بسبب الغبار.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و80 %.

– حال البحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج، حرارة سطح الماء 22 درجة.

– الضغط الجوي 755 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06:28 ساعة غروب الشمس:18:57.