بالصورة: رجل مسنّ تائه في بيروت.. هل تعرفون عنه شيئاً؟

صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ الآتي: “تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة لرجل في العقد السادس من العمر تقريباً، تائه ويعاني من فقدان الذاكرة وحالته الصحية والنفسية غير سوية، وهو موجود في فصيلة وسط بيروت في وحدة شرطة بيروت.

وقد عثر عليه حوالي الساعة 20:00 من تاريخ 28/3/2018 في محلة باب إدريس/ وسط بيروت، ويجهل مكان اقامته أو أيّ شيء عن عائلته، ولا يوجد بحوزته أي أوراق ثبوتية.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين يعرفون أي شيء عنه أو عن ذويه، الاتصال بالفصيلة المذكورة على الرقم: 656317 01، للإدلاء بما لديهم من معلومات”.