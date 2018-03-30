أمطار “الجمعة العظيمة” تنحسر مساءً.. هكذا سيكون طقس “الفصح” وبداية نيسان

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان العاصفة الرملية انحرفت نحو الأردن وسوريا وقد غطت اطرافها البقاع والجنوب قبل ظهر أمس الخميس الأمر الذي تسبّب بتراجع الرطوبة الى 20% واحتبست الأمطار، لكن مع نشاط الرياح الغربية الباردة التي اصطدمت برياح جنوبية رطبة مصدرها المحيط الهندي والبحر الأحمر، تشكل منخفض جوي ممطر جنوب تركيا، اعاد نشاط الرطوبة فوق لبنان وفلسطين واعاد معه حركة الأمطار، غزيرة على الساحل ومتوسطة في البقاع.

يستمر تساقط الأمطار بشكل محلي اليوم الجمعة وتنحسر مساءً وتكون مصحوبة برياح ناشطة باردة سوف تسبب بتدني درجات الحرارة.

طقس الجمعة، غائم وممطر (امطار محلية عير شاملة) وبارد على الجبال وفي البقاع، مع رياح ناشطة تصل الى 45كلم في الساعة.

الحرارة على الساحل: 20 نهاراً و 14 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 13 نهاراً و 7 ليلاً

في البقاع: 14 نهاراً و 6 ليلاً

الرطوبة: 87%

الرياح: غربية ناشطة.

امّا طقس يوم السبت:

تنحسر الأمطار مساء الجمعة وتتمدد كتلة مدارية دافئة وترفع درجات الحرارة بشكل تدريجي اعتباراً من ظهر السبت وتبلغ ذروتها يوم الثلاثاء مع 26 درجة على الساحل.