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“الإماراتية” تنشر هذا الفيديو.. “أصبحنا أوّل ناقلة جوية تشغل A380 إلى بيروت”

منذ 8 دقائق
وكالات

نشرت صفحة “الخطوط الإماراتية الجوية”، على حسابها عبر موقع “تويتر”، فيديو لوصول أضخم طائرة إلى مطار رفيق الحريري الدولي، على وقع أإنية “بحبك يا لبنان” للسيّدة فيروز، وأرفقت الفيديو بالتعليق التالي: “بالأمس، أصبحنا أوّل ناقلة جوية تشغل طائرة A380 إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت. شاهدوا لقطات من الرحلة، وكبار الشخصيات على متن الطائرة، والهبوط التاريخي مع الإستقبال التقليدي برشاشات المياه”.