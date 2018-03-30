بعد ربع قرن.. هكذا ودع مارسيل شاشة المؤسسة اللبنانية للارسال

ودّع الاعلامي مارسيل غانم شاشة المؤسسة اللبنانية للارسال بعد 27 عاما على انطلاقة برنامج “كلام الناس”.

وقال في ختام الحلقة الأخيرة: “27 عاماً كانت اكبر بكثير من هفوات ترافق اي عمل واي نضال، صمدنا بفضل ثقة الناس ودعم الناس وبفضل اوجاعهم، ثقتكم بنا كانت تكبر وتكبر … وعلى مدى سنوات بنينا حلماً اعلامياً”.

وأضاف: “على مدى 27 عاماً دخل ناس وغادر ناس هذه المساحة هنا …، لا تحسبوا ان قرار الفراق سهل ولكن فيه الكثير من الجرأة والحرية”.

واشار الى انّ كان له همّان: “ألا اخسر الثقة مع الناس والهم الثاني الا اخسر علاقة الاحترام والاخوة التي كونتها مع الـ LBCI وبيار الضاهر”.

وتابع: “كثر عملوا معي وساعدوني وتعاونوا معي من انطوان شويري الراحل الكبير وعائلته اليوم … والمخرجين”.

وشكر غانم كلّ من عمل معه طيلة هذه السنوات: “كل من عمل معي وكل اصدقاء مرسال غانم ومن كتب من الزملاء الصحافيين اشادة او تضامناً … اشكر الشيخ بطرس حرب الذي تطوع للدفاع عني امام القضاء، اشكر الاغتراب اللبناني الذي حضنني وحضن البرنامج”.

وختم: “تسدل الستارة اليوم على مسرح مرّ عليه ابطال … سيغادر الناس وعلى الباب ثمة من يسأل هل كان العرض جيداً”.

وفي نهاية هذه الحلقة التاريخية كانت تحية من فريق العمل لمرسال غانم على وقع اغنية لفيروز امتزجت فيها مشاعر الفراق والحنين والنجاح.