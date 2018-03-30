تحذيرات للبنان.. عودة إرهابيين من إدلب إلى بيروت!

ذكرت صحيفة “الديار” انه في سياق متصل بحركة التنظيمات الارهابية على الساحة اللبنانية، وصلت خلال الساعات القليلة الماضية تحذيرات من اجهزة استخبارات اوروبية الى بيروت من خطر “الهجرة المعاكسة” للارهابيين من محافظة ادلب الى بيروت.

ووفقا لاوساط مطلعة على هذا الملف، رصدت تلك الاجهزة عودة عدد من قيادات وعناصر “جبهة النصرة” الذين غادروا مخيم عين الحلوة في الاشهر القليلة الماضية الى المخيم قبل ايام، هربا من المواجهات المسلحة بين المجموعات الارهابية في شمال سوريا، وهو مؤشر شديد الخطورة قد تتبعه عودة اعداد كبيرة من هؤلاء بعد ان فقدوا الملاذ الآمن في تلك المنطقة، وهو جزء من “هجرة” جماعية لمسلحين اوروبيين خرجوا ايضا نحو الاراضي التركية تمهيدا للعودة الى اوروبا.

وقد أكدت اوساط فلسطينية معنية بالملف الامني في المخيم هذه المعلومات من دون تقديم اي معلومات مفصلة عن عدد العائدين او هواياتهم، وقد وضعت الاجهزة الامنية المعنية يدها على هذا الملف والبحث جار عن كيفية دخول هؤلاء مجددا الى المخيم.