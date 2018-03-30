“شتوة آذار” أحيت البقاع مجددا.. وتحذير من طريق ضهر البيدر

ارتوت ارض سهل البقاع واستبشر اهله خيرا بعد ان سيطر الطقس الصيفي على لبنان وحل ضيفا مبكرا وثقيلا عليه، فأصيبت الارض بالجفاف، وحلّت اللعنة على سهول القمح وغيرها من المزروعات، فيما لم يجد المزارعون حلا امامهم سوى ان ينصبوا عدة الري الاصطناعية وهو امرا نادرا في هذا الوقت من السنة، واستعمال مخزون الآبار الارتوازية التي دقت ناقوس الخطر بدورها، بسبب الحفاف الذي ضربها في الآونة الاخيرة بفعل شح الامطار، وايضا بسبب الطلب المستمر والملح من قبل المواطنين البقاعيين على حفر الآبار الارتوازية بوتيرة متزايدة رغم التحذيرات المستمرة.

وفي هذا السياق، أعلنت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في تل عمارة عن هطول 1.4 ملم من مياه الامطار في سهل البقاع في الـ 24 ساعة الماضية، ليصل مجموع الامطار في المكان نفسه لعام 2018 الى 363 ملم، اما مجموع الامطار لعام 2017 حتى هذا التاريخ وصل الى 503 ملم. اما المعدل العام للهطولات حتى آخر شهر آذار فهو 650 ملم.

كما ويسيطر طقس متقلب، بحسب ما اشارت المصلحة على صفحتها، مع استقرار في درجات الحرارة حيث تصل الى حدود 15 درجة بقاعاً و 24 درجة ساحلاً-مع هطول امطار متفرقة، ورياح قوية قليلاً، مع احتمال حدوث سيول وزخات من البرد.

وتشهد حاليا طريق ضهر البيدر ضبابا كثيفا، والرؤية سيئة، وما زالت الامطار تتساقط بغزارة.

وطلبت عناصر قوى الامن الداخلي من سالكي هذا الطريق بضرورة توخي الحذر اثناء القيادة حفاظا على سلامتهم.