“مسيرة العودة”.. استشهاد فلسطينيين وإعلان غزة منطقة عسكرية

استشهد 7 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، في مواجهات على الحدود الشمالية لقطاع غزة مع “اسرائيل” في مسيرة “يوم الأرض”، فيما أصيب أكثر من 570 فلسطينيا، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

وكان أطلق الجيش الإسرائيلي النار باتجاه متظاهرين فلسطينيين بالقرب من حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، معلناَ “كل المناطق المتاخمة للحدود مع غزة مناطق عسكرية مغلقة”، وذلك خلال تدفق آلاف الفلسطينيين في غزة للاحتشاد قرب الحدود مع فلسطين المحتلة، في مسيرة احتجاجية اطلق عليها “مسيرة العودة” ودعت اليها الهيئة الوطنية العليا للمسيرة الكبرى للاجئين.

ووضعت القوات الاسرائيلية دباباتها وسط تمركز القناصة على سواتر ترابية واستخدم الجنود الغاز المسيل للدموع تجاه الشبان الذين اقتربوا من السياج.

واستخدم الجيش الإسرائيلي طائرات مسيرة، تلقي مواد متفجرة على المتظاهرين.