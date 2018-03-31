الحرارة الى ارتفاع وضباب.. هكذا سيكون طقس اليوميْن المقبليْن

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الاحد غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة، مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة يتحول مساء الى قليل الغيوم. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس ربيعي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال واستقرارها على الساحل.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة يتحول مساء الى قليل الغيوم.

الإثنين: صاف الى قليل الغيوم ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل طفيف على الجبال والداخل، يتكون ضباب محلي على المرتفعات مساء.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 14 الى 24 درجة، فوق الجبال من 6 الى 18 درجة، في الداخل من 6 الى 19 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

-الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80%.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج حرارة سطح الماء: 23°م.

– الضغط الجوي: 1020HPA أي ما يعادل:765 ملم زئبق

– ساعة شروق الشمس: 28:06 ساعة غروب الشمس: 57:18