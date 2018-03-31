الصراعات مزّقت سوريا ولبنان.. وهذه حقيقة إندلاع حرب بين السعودية وإيران

استبعدت صحيفة “الكافي جيوبوليتيكي” الإيطالية اندلاع حرب بين المملكة العربية السعودية وبين إيران.

وقالت الصحيفة إنه من المستبعد أن تندلع حرب بين طهران والرياض، وبينت أنه خلال العقدين الماضين، مزقت الصراعات الإقليمية اليمن وسوريا والعراق ولبنان.

وقد أدى التنافس بين السعودية وإيران إلى نشوب صراعات تسببت في تقسيم الشرق الأوسط، بحسب الصحيفة التي قالت إنّ كلا من إيران والمملكة العربية السعودية قد انخرطت في حروب بالوكالة في الشرق الأوسط، حيث عمد كل طرف إلى تشكيل تحالفات لتعزيز نفوذه.

ففي اليمن، دعمت إيران الحوثيين، أما في سوريا، فقد دعمت طهران الرئيس بشار الأسد في حربه على المعارضة، حيث ساهم انتصاره في تعزيز نفوذ إيران في المنطقة التي تمتد من البحر الأبيض المتوسط إلى مشارف ايران.

وأوضحت الصحيفة أنه من المستبعد أن تندلع حرب بين إيران والسعودية، مشيرةً الى أنّ طهران تمتلك ما يقارب 550 ألف جندي وما يقارب مليوني و800 جندي احتياطي.