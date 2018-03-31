ايعاز لايقاظ جماعة الاسير؟

رأت أوساط متابعة احتمال أن يكون من خلف ترويج وثائقي فضل شاكر نية في تحريك جماعة الشيخ احمد الاسير الراكدة في صيدا، اذ يوفر لها الوثائقي عوامل التحرك من اجل الضغط لفرض ادخال الموقوفين الاسلاميين وعلى راسهم الاسير الى مسودة قانون العفو العام العتيد.

واعتبرت ان الوثائقي قد يستغل من قبل الجماعة كمسند على “براءة” شاكر الذي هو مدخل للتوسع في قضية العفو.

وتساءلت الاوساط عن دور الصحافي حسين خريس في الملف لا سيما وانه من الاشخاص الذين يروجون منذ مدة لموضوع العفو العام وتنظيف ساحة الاسلاميين وتبيض صورتهم على احدى الوسائل الاعلامية، كذلك استغرب كيف ان الاعلامي فراس حاطوم جز نفسه بقضية تتجاوز مفهوم السكوب وتصل حد المس بالسلم الاهلي.

المصدر: ليبانون ديبايت