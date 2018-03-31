بالصور: سقوط طائرة إسرائيلية في جنوب لبنان.. و”درون” أخرى قصفتها!

في حادثة لافتة، سقطت طائرة تجسس إسرائيلية من دون طيار في منطقة خلة مريم بين برعشيت وبيت ياحون في بنت جبيل، جنوب لبنان، بحسب ما أفادت قناة “المنار”.

وبحسب المعلومات، فقد قامت طائرة تجسس أخرى باستهداف الطائرة الأولى بصاروخ موجّه ما أدى إلى تدميرها.

كما قام فوج الهندسة في الجيش اللبناني بمعاينة مكان سقوط طائرة التجسس الاسرائيلية.

وعثرت فرق الهندسة بعد المعاينة على 4 صواريخ داخل الطائرة الاسرائيلية وستعمل على تفجيرها، وفقًا لـ”صوت لبنان 93.3″.

وأضافت الإذاعة أنّ فوج الهندسة جمع حطام الطائرة التي سقطت والمعلومات ترجّح أن طائرة اسرائيلية اسقطتها.

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر “تويتر”: “سقطت الليلة الماضية قطعة جوية بدون طيار في منطقة مفتوحة جنوب لبنان نتيجة خلل فني. سيتم فحص الحادث”.