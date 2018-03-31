بعد الأمطار: استمتعوا بعطلة الفصح.. الطقس ربيعي بامتياز

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان بلدان الشرق الأوسط تشهد تمدّداً للمرتفع شبه المداري اعتباراً من صباح الأحد فتعاود الرياح الجنوبية شرقية نشاطها نحو سوريا ولبنان والأردن الأمر الذي سيرفع درجات الحرارة فيتحوّل الطقس الى دافئ، مشمس، وربيعي.

طقس يوم الأحد أول نيسان مشمس مع ارتفاع بدرجات الحرارة التي ستسجّل :

على الساحل: 24 نهاراً و 16 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 19 نهاراً و 10 ليلاً

في البقاع: 22 نهاراً و 9 ليلاً

الرطوبة: 45%

الرياح: جنوبية شرقية بقاعاً وشرقية في عكار، تتحول الى شمالية شرقية على الساحل تصل سرعتها الى 35 كلم في الساعة.

الضغط الجوّي:1017hp

ويشهد الشرق الأوسط ارتفاعاً اضافياً بدرجات الحرارة يوم الإثنين.