تعرض حرب لوعكة صحية.. ومكتبه يوضح

رد المكتب الإعلامي للنائب بطرس حرب في بيان اليوم، على ما “تناقله بعض وسائل الاعلام عن تعرضه لعارض صحي ونقله الى المستشفى”.

وقال: “يطمئن النائب بطرس حرب، اللبنانيين بأنه دخل المستشفى حيث تلقى العلاج اللازم، إثر إصابته بعارض تسمم، وعاد اليوم الى منزله وهو بخير وبصحة جيدة”.

وختم: “إذ يتوجه بالشكر والتقدير الى كل من عاده واطمأن الى صحته، يهنىء النائب حرب جميع اللبنانيين بعيد الفصح المجيد، أعاده الله عليهم بالخير والفرح والسلام، معرباً عن أمله بأن تشكل قيامة سيدنا يسوع المسيح، عبوراً حقيقياً للبنان نحو دولة القانون. كل عام وأنتم بخير”.