سابقة في تاريخ الجيش اللبناني… ضابط “مقعد” قائد لواء

لان القيادة فن وابداع لا حدود لهما في زمن التغيير وعهد الاصلاح, ولان مفاجآت قائد الجيش العماد جوزاف عون وقراراته “الغير شكل” تكاد لا تنتهي وفي زمن القيامة في عيد التضحية والفداء فجرت مذكرة التشكيلات العسكرية الصادرة أخيرا “خبرا بحد ذاتها”. ضابط مقعد قائد لواء الدعم في الجيش اللبناني في سابقة قد تكون الاولى في تاريخ الجيوش.

كيف لا، في جيش اعتاد اعطاء الحق لاصحابه في زمن الوفاء لمن ضحى في سبيل لبنان من تكريم ام وزوجة الشهيد الى تقدير العسكريات مرورا بتعزيز دور المرأة، انجاز جديد باحرف من جرأة و”قلب قوي” كرم من قدم جزءا من جسده ليحيا لبنان من انتصر على اعاقته بارادة صلبة مصرا على متابعة القسم في كل زمان ومكان بين رفاق السلاح .

ولتكتمل رمزية المشهد كان خيار لواء الدعم العامل بصمت في شراكة الانتصارات والذي يكفي اسمه ليدل على اهميته.

مبروك للبنان، للجيش وللواء الدعم في زمن قل فيه الوفاء وكثر فيه “التفضيل” في رحلة ما بعد بعد بعد التغيير.