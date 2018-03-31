فضل شاكر يعلنها: سأعود إلى الغناء قريباً ولكن

عرضت قناة “الجديد” من وثائقي “حكاية طويلة”، وأكّد فيه الفنان فضل شاكر أنّه يستعدّ للعودة إلى الغناء ولن يتعاطى الشأن السياسي، ولكنّه لن يغني في لبنان، بل هو يطمح للعيش بعيداً ولو في الأمازون، وفق ما قال.

وأضاف: “من الصعب أن يتقبلني الناس في لبنان، بعدما تشوّهت صورتي وتعرضت للأذية وجُعل مني إرهابياً”، وسأل: “أنا أرهبت مين ووين أرهبت”.

وفي سياق الحلقة، قال إنّه يمتلك حيث يقيم استوديو صغيراً، ولكن لا يصل إلى حد الإحتراف، وإنما يمكنه أن يغني ويضع صوته على الأغنيات. كما غنّى خلال الحلقة “بحبك يا لبنان” للسيّدة فيروز. وصرّح أنّه درس ماذا سيغني وماذا يجب أن يغنّي، وقُدّمت له سابقاً أغنيات كنوع من المجاملة ومدفوع ثمنها ليغنيها، ولم يكن راضياً عنها ووصفها بـ”تنكة التنك”.

وتحدّث شاكر عن ألبومه الاخير الذي كان يحضر له مع شركة “روتانا”، وأنّه كان جاهزاً وبانتظار أن يضع فقط صوته عليه، ولكنه اعتزل. وقال إنّه لا يملك صوتاً قويّاً، ولكن كان يغني بصدق. كما كانت لمحمد، ابنه، إطلالة قال فيها: “قريباً ستستمعون إلى أغنية بصوت والدي”.