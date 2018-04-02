سائق باص مدرسة يتحرش بتلميذة قاصر في المكلس

علم موقع “رادار سكوب” أن قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد مكنا أصدر يوم الخميس الماضي قراره الظني بحق اللبناني “ا.ح” ( 52 سنة) الذي قام بتاريخ 25 شباط 2018 بمحاولة التحرش بقاصر وإغتصابها لكن المحاولة فشلت ونجت القاصر “ربى” (اسم مستعار) بأعجوبة من جريمة كادت أن تدمر حياتها.

وفي تفاصيل القضية فإن “ا.ح” يعمل كسائق باص في المدرسة التي تتعلم فيها الضحية القاصر، وفي أحد الأيام خرج الطلاب من الصف باكراً بسبب الإمتحانات فأتى بسيارة صغيرة لنقل بعض الطلاب.

وقبل أن يوصل القاصر إلى منزلها الأقرب إلى المدرسة أوصل زملائها وتوجه بها نحو منطقة المكلس وهناك حاول بشتى الوسائل مداعبتها لكنها كانت تصدّه وفق التفاصيل التي حصل عليها موقع “رادار سكوب”.

وبعد لحظات طلب منها النزول من السيارة لمشاهدة الطبيعة مستغلاً الظروف كي ينقض عليها لكنها كانت أقوى منه فأقدمت على الصراخ طالبة النجدة.

أخمد السائق نيران شيطانه وعاد لصوابه قبل ان يطلب منها عدم إخبار ذويها بما حصل وان تبرر سبب تأخرها الطويل عن المنزل بأنها كانت مع صديقاتها تتنزهن.

وقد أوقف السائق وجاهياً وتم التحقيق معه قبل تحويله إلى محكمة بعبدا حيث طلب القاضي مهنا توقيفه بعد اصدار قراره الظني بحقه وتحويله الى المحاكمة وفقاً للأصول.

المصدر: رادار سكوب