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“صيّفت” في نيسان.. الحرارة ترتفع وهذه أحوال الطقس بالأيام

منذ 3 ساعات
وكالات

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدًا الثلاثاء غائمًا جزئيًا إلى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع انخفاض في درجات الحرارة، وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط.

– الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا وغائم احيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة.

الثلاثاء: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع انخفاض في درجات الحرارة، كما يتكون الضباب على المرتفعات صباحا.

الأربعاء: قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة ورياح ناشطة وانخفاض نسبة الرطوبة.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 10 الى 24 درجة، فوق الجبال من 9 الى 18 درجة، في الداخل من 7 الى 24 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 الى 30 كلم/س.

– الانقشاع: جيد

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 85 بالمئة.

– حال البحر: معتدل ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 23 درجة.

– الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 6,25 ساعة غروب الشمس: 18,59 .