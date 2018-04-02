لهذا السبب تم تعيين عميداً على كرسي متحرك قائداً للواء في الجيش

في خطوة هي الأولى من نوعها في لبنان، عيّن قائد الجيش العماد جوزيف عون عميداً مقعداً يستخدم كرسياً متحركاً في منصب قائد لواء الدعم، بعدما كان قد تعرّض لإصابة حرب خلال قيامه بواجباته العسكرية.

وفي حين رفضت مصادر قيادة الجيش الإعلان عن اسم العميد، أكدت أن “هذا القرار هو لفتة إنسانية ورسالة من قائد الجيش للبنانيين بشكل عام والعسكريين بشكل خاص على أن الجميع يتمتعون بالحظوظ نفسها في الترقية والتقدّم، والمعوّق كما غيره يستحق الحصول على فرصته وأن يتولى الموقع المناسب له ولقدراته”.

وأوضحت المصادر أنه “في الحالات التي يتعرض فيها العسكريون لإصابات خلال عملهم لا يتم تسريحهم من الخدمة بل يحالون إلى مواقع إدارية تتناسب مع قدراتهم أو يلزمون منازلهم إذا كانوا يعانون من إصابات تحول دون قدرتهم على العمل مع بقاء حصولهم على رواتبهم ومستحقاتهم”.