هذا ما حلّ بمعنّف الحصان في طرابلس

أصدرت المديرية العامة لقوى ألأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، بياناً جاء فيه التالي: “بعد إنقاذ الحصان الذي تعرّض للضرب وظهر في فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتسليمه الى احدى الجمعيات المختصة، تمكّنت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بتاريخ اليوم ألأحد 1/04/2018، في محلة ساحة الكيال – طرابلس، من توقيف المشتبه به ويدعى م.ب. (مواليد عام 1967 وهو لبناني الجنسية)، والذي ظهر في الفيديو داخل مزرعة في محلة سقي التبانة يضرب حصاناً بواسطة آلة حادة وبشكل عنيف وهو مكبّل.

وقد سُلّم الموقوف إلى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً لاشارة القضاء المختص”.