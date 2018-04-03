بالفيديو: ديما صادق في سيارة الحريري

أعلنت الإعلامية ديما صادق عبر صفحتها الخاصة “فيسبوك”، عن برنامجها الجديد “لوين واصلين “الذي سيعرض ابتداءً من الخميس القادم على شاشة LBCI، مباشرة بعد الأخبار.

ولفتت إلى أنّ الحلقة الاولى ستكون مع رئيس الحكومة سعد الحريري.

وظهرت صادق في الفيديو الذي نشرته مع الحريري وهو يقود السيارة، وقال إنّه لا يملك دفتر سوق.

المصدر: ليبانون ديبايت