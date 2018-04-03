ديما صادق في “لوين واصلين”… وإشكالية قانونية حول عرض البرنامج!

في وقت أعلنت فيه الإعلامية ديما صادق عن برنامجها الجديد “لوين واصلين ” الذي سيعرض ابتداءً من الخميس المقبل على شاشة LBCI، مباشرة بعد الأخبار، ويستضيف في حلقته الاولى رئيس الحكومة سعد الحريري، علم “لبنان 24” أن ثمة إشكالية قانونية حول الملكية الفكرية لفكرة البرنامج، حيث ينوي مدير عام شركة “أم فور ميديا” رالف مطر التقدم بدعوى قضائية لوقف عرض البرنامج، معتبراً أن شركته “تملك حصرية إعادة إنتاج البرنامج في منطقة الشرق الأوسط وهو مأخوذ اصلا عن برنامج Carpool karaoke”.