طقس ربيعي ودافئ والحرارة 26.. هل ستعود الأمطار الأسبوع المقبل؟

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على فيسبوك ان كتلا حارة تتمدّد من الصحراء الإفريقية الكبرى والربع الخالي في شبه الجزيرة العربية نحو تركيا ودافئة نحو الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة. ومن المتوقع ان تتجه رياح باردة من اليونان نحو مصر نزولاً على البحر الأحمر فتصطدم برياح حارة رطبة مصدرها المحيط الهندي فتتشكل منخفضات مدارية فوق المملكة السعودية ستسبب بتساقط امطار غزيرة بين جدة والرياض الأمر الذي سيساهم بتراجع درجات الحرارة بين الجمعة والسبت في لبنان والأردن بسبب انقطاع امداد الرياح السطحية الدافئة من المملكة السعودية نحو الشمال.

طقس لبنان والمنطقة:

دافئ مع ارتفاع بدرجات الحرارة التي ستتراوح على الشكل التالي:

الساحل بين 25 و 26 نهاراً و 15 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 22 نهاراً و 12 ليلاً

في البقاع: 25 نهاراً و 12 ليلاً

الرطوبة: 50 الى 70%

الرياح: جنوبية شرقية في الداخل: وشمالية دافئة مصدرها جنوب تركيا حيث تسيطر الموجة الحارة على كل تركيا. سرعتها بين 20 و 35 كلم في الساعة.

الضغط الجوّي: 1015hpa.

إذا حرارة مرتفعة ودافئة بين الأربعاء والجمعة تستقر بين 25 و 26 درجة ساحلاً و23 بقاعاً.