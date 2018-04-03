لماذا سيتأخر اقلاع الطائرات من بيروت إلى أوروبا وتركيا وقبرص؟

أعلنت رئاسة مطار رفيق الحريري الدولي أنه “بناء على اشعار تم تلقيه من الـEUROCONTROL المسؤول عن تنظيم جميع الرحلات فوق الاجواء الاوروبية حول حصول عطل طارئ على نظام ادارة الحركة الجوية المعتمدة لديهم، مما استدعى تطبيق اجراءات طوارئ احترازية لتنظيم الحركة الجوية في اجوائهم ومنها عدد الرحلات المقلعة من كل مطار، وبالتالي سوف يتأخر اقلاع الطائرات المتجهة من المطار الى اوروبا وتركيا وقبرص لحين اصلاح الاعطار وعودة العمل الى طبيعته في الـEUROCONTROL”.