ماذا يحصل داخل مكاتب استقدام عاملات المنازل في لبنان؟

دعت نقابة اصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل في لبنان في بيان اليوم، وزير العمل محمد كبارة الى “أخذ المبادرة فورا لوقف تدهور القطاع والعمل على تطبيق القرارات المنظمة له ومنها ما اتخذه الوزير كبارة نفسه”.

وذكرت انها كانت قد رفعت الى وزير العمل كتابا حول “وضع قطاع استقدام العاملات في الخدمة المنزلية وضرورة أخذ إجراءات سريعة لضبط القطاع وتهذيبه ومعاقبة المخالفين من سماسرة ومكاتب مرخصة ولكنها مخالفة لقرارات تنظيم عملها وما زالت تتمرد على القانون وتقوم بإقتطاع الرواتب من العاملات وبيع الموافقات المسبقة مما يخلق سوقا سوداء ما يتنافى مع المبادئ والقيم الانسانية ويزيد من حالة الفوضى التي يتسبب بها فرار العاملات من منازل اصحاب عملهن نتيجة لهذه الفوضى وما يخلق أيضا من مشاكل أمنية واجتماعية وانسانية وصحية تتفشى في مجتمعنا”.

واعتبرت ان “الاستمرار بإعطاء تراخيص لمكاتب جديدة دون مراعاة لأية معايير متطورة تأخذ بعين الاعتبار طبيعة هذا القطاع وبعده الإنساني والاجتماعي والعائلي فإن ذلك يزيد في الطين بلة ويعيق إمكانية الضبط والإصلاح”، مطالبة “بوقف إعطاء أية تراخيص جديدة حتى وضع معايير جديدة وإعطائها لأناس يتحملون مسؤولية الانسان ويحترمون القيم الانسانية”.

وأكدت ان “اي تأخير بتوقيع مذكرات التفاهم مع الدول التي ترسل العمالة الى لبنان سيكون له مفاعيل سلبية جدا جدا على الجميع وطنا وعاملات ومواطنين”.

وتوجهت الى كبارة بالقول ان “قطاع استقدام العاملات في الخدمة المنزلية وصل الى الخط الأحمر ومن شأن ذلك أن يعرض عائلات وعاملات لمخاطر وضياع حقوق وإن إصلاح هذا القطاع لا يحتاج الى جهد كبير ابدا بل الى إرادة وقرار فقط ولدينا رؤيتنا الكاملة حول هذا الموضوع، إن إصلاح قطاع استقدام العاملات في الخدمة المنزلية لا يحتاج الى اكثر من كبسة زر والقرار لديكم”.