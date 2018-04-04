العبارة التي استخدمها مارسيل غانم للمرة الأولى منذ خروجه الـLBCI

“جوّ” المؤسسة اللبنانية للإرسال في أدما، لم يعد يُشبه مارسيل غانم. هذا الكلام ليس رأياً أو موقفاً، بل أتى على لسان غانم في حلقة من برنامج “أحلى صبحية” الذي تقدمه الإعلامية ميراي مزرعاني ومن إعداد شربل سعادة عبر إذاعة Fame FM.

قرار الإنتقال إلى محطةٍ جديدة، هي شاشة الـmtv، اتخذه من دون مناقشة حتى مع أقرب المقرَّبين في العائلة الإعلامية لذلك أتى الخبر مفاجئاً بعد 23 سنة على هوى “كلام الناس” الذي طُبع بصورة شخص واحد!

“الجوّ لم يعد يُشبهني”، العبارة التي استخدمها غانم للمرة الأولى منذ خروجه من باب الـlbci. طموحه إلى المرحلة المقبلة بات مختلفاً، وفكرة جديدة يتطلّع إليها على منبرٍ لم يكن يوماً غريباً عنه. الـmtv، “سقف الحرية العالي” كما وصفها، تستعدّ لاستقبال فريق العمل الذي رافقه للبروز بالحلّة التي عرفها المُشاهد واعتاد عليها: حلّة المصداقية والمسؤولية والمهنية.

يردّد أنه “قلب الصفحة ولن ينظر إلى الوراء أبداً”. أمّا رداً على سؤال عن “الخلَف” الذي ستلجأ إليه الـlbci، فيرى أنّه “سيكون من الصعب الإختيار فـ”كلام الناس” برنامج طُبع بصورة شخص”، كاشفاً أنّه “فضّل اتخاذ القرار بالمغادرة لتفادي أيّ احتكاك شخصي مع أي كان داخل المحطة”.

وبقدر ما أثار قرار مارسيل غانم – المُتَّخذ منذ سنة ونصف – تفاعلاً واسعاً ظهر على مواقع التواصل الإجتماعي، تتّجه الأنظار إلى البرنامج الذي سيُطلّ به وخاصة الإسم الجديد الذي سيكون توأمه الثالث في الـ2018 وما يرافق ذلك من واجهة الاستوديو التي ستشكّل الملعب الجديد لغانم أسبوعياً. فأيّ موعد سيعقده معكم في المرحلة القادمة؟ أيّ يوم وأيّ ساعة مسائية؟ ماذا يوجد في جعبة مارسيل غانم ليقدّمه على الـmtv؟ أسئلةٌ برسم الإنتظار، والإنتظار مُستحق!