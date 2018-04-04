بعد انتشار الحصبة في لبنان.. “الصحة” تعلن عن حملة تلقيح

عطفاً على البيان السابق الذي أشار إلى أن لبنان يشهد حاليا تفشيا لحالات الحصبة بين الاطفال غير الملقحين، وتحديدا في أقضية بعبدا، زحلة وبعض أقضية الشمال، توضح وزارة الصحة العامة انها “قامت بالتعاون مع منظمة “يونيسيف” و”منظمة الصحة العالمية” وبالتنسيق مع كل من منظمة “أطباء بلا حدود” ووكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين ومؤسسة مخزومي بتنفيذ نشاط تلقيحي بين 15 و 19 آذار 2018 في مخيم شاتيلا. خلال هذا النشاط، تم استهداف الأطفال من عمر شهرين حتى 15 سنة، المتسربين من لقاحي شلل الأطفال والحصبة، حيث تم تلقيح 12,177 طفلا بلقاح الشلل الفموي، 9,400 طفل بلقاح الحصبة و 3,102 طفل بلقاح الشلل العضلي.

وبحسب بيان للوزارة، تستمر”الصحة العامة” بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين بتنفيذ أنشطة تلقيح في المناطق التي ظهرت فيها حالات الحصبة، حيث نفذت نشاطا تلقيحيا في قضاء زحلة، بين 28 آذار و4 نيسان 2018.

وتابع البيان إن “وزارة الصحة العامة تشدد على ضرورة تلقيح الأطفال وتحمل الأهل هذه المسؤولية، خصوصا انها توفر اللقاحات مجانا في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستوصفات على كافة الاراضي اللبنانية”.

وذكرت الوزارة انها على إستعداد لتلقي اتصالات الأهالي واستفساراتهم على الرقم 1214″.