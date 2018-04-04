بيان هام من الجيش.. هذا ما دعا اليه المواطنين

دعت قيادة الجيش في بيان لها عبر حسابها الرسمي على “تويتر” المواطنين عند مصادفتهم لغماً أو أي جسم غريب، إلى إبلاغ أقرب مركز عسكري، أو الاتصال بالمركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام على رقمي الهاتف: 956143 /05 أو 956193 /05، أو على الرقم 1701 (موزّع وزارة الدفاع الوطني).

كماصدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه الآتي:

“نظرا إلى استمرار تعرض بعض المواطنين لإصابات ناجمة عن انفجار ألغام وقنابل عنقودية وأجسام مشبوهة، تذكر قيادة الجيش – مديرية التوجيه، بأن الذخائر المذكورة هي متعددة الأشكال والأحجام، وقد تكون مموهة بطرق مختلفة ومنتشرة عشوائيا في الأراضي التي شهدت أعمالا حربية.

وحرصا على السلامة العامة، تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى التقيد بالإرشادات والتوجيهات الآتية:

-عدم الاقتراب من الأماكن المشبوهة.

-الالتزام بإشارات التحذير وعدم نزعها أو محاولة الدخول الى البقع المسيجة.

-عدم لمس الألغام والقنابل العنقودية والأجسام المشبوهة والذخائر غير المنفجرة أو العبث بها.

-عدم سلوك الطرقات غير الآمنة، والالتزام دائما بالطرقات المعبدة.

-الالتزام دائما بقواعد الحيطة والأمان، لأن عدم وجود دلائل أو إشارات لا يعني عدم وجود أجسام خطرة”.