تهديدات وسباب في بقاعكفرا.. ماذا يحصل؟

صدر عن رئيس بلدية بقاعكفرا السيد ايلي مخلوف البيان الآتي:

“يهم رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري ورئيس بلدية بقاعكفرا السيد ايلي مخلوف، الاشارة الى انه وعند الساعة السابعة والنصف من مساء أمس الثلثاء أبلغه أحد ابناء بلدة بقاعكفرا بشير اسحاق، ان المدعو جوزيف نوح السمسم طوق قد عمد الى الاتصال به من الرقم 399391-76، مطلقا سيلا من التهديدات والسباب في حق أهالي البلدة ورئيس بلديتها، قائلا بما حرفيته: “ليش مشيرين هيك وماشيين ورا ستريدا جعجع ولاحقين ايلي مخلوف يلي صار بدو يدير بقاعكفرا كلها ومش عاجبكم الشيخ وليام طوق؟ كل عمركن مهابيل وما بتفهمو ولاحقين “القوات اللبنانية”، على كل حال بس تخلص الانتخابات النيابية اذا كنتوا رجال بتطلعوا على الجرد وخليني شوف حدا منكن حد البركة فوق، بدنا نقطعكم ونقطع الطريق وبس تخلص الانتخابات النيابية جايي دور ايلي مخلوف ونحنا منشوف شغلنا معو”.

وتجدر الاشارة الى “ان هذه الحادثة تأتي نتيجة لموقف اهالي البلدة المؤيد ل”حزب القوات اللبنانية” ولمرشحته في القضاء النائب ستريدا طوق جعجع، حيث لا يجب اغفال توقيتها الذي يأتي قبيل أيام على العشاء الحاشد الذي ينظمه اهالي بلدة بقاعكفرا تعبيرا عن تاييدهم لحزب “القوات اللبنانية” ومرشحيه في القضاء، حيث يقدر عدد الحضور من ابناء البلد لهذا العشاء ما يزيد عن ال 1100 شخص”.

في هذا الاطار، وبما اننا مؤمنون بالقضاء وبنزاهته وبان الدولة هي الحامي الاول والاخير لابنائها، اطالب من موقعي كرئيس بلدية السلطات الامنية المختصة “بمتابعة الحادثة واعتبار هذا البيان بلاغا للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية الكافة بحق من جوزف سمسم طوق الذي يقوم بتهديد وترويع المواطنين. كما اطالب بشير اسحاق بالاحتكام للقانون والتقدم بشكوى شخصية في حق المهدد لكي تأخذ العدالة مجراها الطبيعي”.