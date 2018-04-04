زوجات المرشحين يوّجهن رسائل إلى أزواجهن… هذا مضمونها

وراء كل رجل عظيم امرأة تقدم له الدعم والاستشارات ليتفوّق في عالمه العملي، وهذا ما أكدته تجارب رجال ناجحين سجّل التاريخ خبراتهم. فماذا عن دور زوجات المرشحين الحاليين للانتخابات النيابية في لبنان؟

عشية هذا الاستحقاق، وفي ظلّ الضغوط التي يتعرض لها المرشحون، وكثرة التفاعل بين الناس، يضطر المرشح للغياب عن عائلته تحضيراً ليوم 6 أيار. أما زوجة الرجل الطامح لدخول البرلمان، وهي الداعمة الأولى والأهم في حياته، تسعى لمساندته ومشاركته في جميع المناسبات والواجبات واللقاءات السياسية سواء كانت متناغمة مع الحياة السياسية أم لا.

“ليبانون ديبايت” تواصل مع عدد من الزوجات للخوض في تفاصيل هذه المرحلة وأهميتها بالنسبة لهنّ. زوجة المرشح في دائرة المتن النائب ابراهيم كنعان، تانيا سعادة كنعان قالت “مرافقتي لزوجي ليست ضمن إطار ترشحه الحالي للانتخابات، بل لأنني أحب دعمه في أية خطوة يقوم بها في حياته، وأقف الى جانبه، وأشاركه حياته على الرغم من ابتعادي عن الأجواء السياسية بل كرهي لها”.

وأكدت كنعان ان “بيتنا مفتوح وليس فقط فترة الانتخابات لاستقبال الضيوف والاستماع الى مطالب المواطنين والوقوف الى جانبهم. أفضّل البقاء الى جانب الناس وأعيش بينهم لأن الحياة الاجتماعية تعنيني أكثر من السياسية، وعندما أضطر للحضور في لقاءات سياسية، فقط دعما وتشجيعاً لزوجي”.

وأضافت “زوجي اختار الحياة السياسية، وأنا الى جانبه في ذلك حتى النهاية، وبقدر حبّه لهذا المسار، قررت الوقوف إلى جانبه دائماً”.

أما زوجة المرشح في دائرة كسروان ــ جبيل شوقي الدكاش، تانيا الدكاش أوضحت انها تخوض المعركة الانتخابية الى جانب زوجها، وتشاركه الضغوط في هذه الفترة كما قبلها وبعدها. ولفتت الى انها تتولى مهمة تنظيم اللقاءات والمواعيد، وتقوم بالواجبات اللازمة وتستمع الى المواطنين و”اهتمامنا بشؤون المواطن ليست وليدة اليوم ولا الأمس”.

أما عن الاهمال الذي يمكن ان تتعرّض له الحياة العائلية وسط “عجقة” ما قبل الانتخابات، أكدت الدكاش انها وعائلتها “أكثر من متفهمين لأهمية هذا الاستحقاق وهذه المرحلة في حياة زوجي، ونحن أكبر وأشد الداعمين له.

وتوجّهت في كلامها إلى زوجها قائلة “أنا حدّك للآخر. وأؤمن ان لديك القدرة لتمثيل المواطن في المجلس ولحمل مشروع الحزب الذي تمثّله الى البرلمان، وتحقيق الانماء الذي تستحقه منطقتنا بكل محبة. وأدرك أن حبّك للناس يفوق أي شيء آخر وأنك ستكون خير ممثّل لهم لإيصال صوتهم وطلباتهم”.

زوجة المرشح في دائرة البترون ــ بشري ــ الكورة ــ زغرتا، النائب الحالي بطرس حرب، مارلين حرب انتقلت منذ أكثر من شهرين من بيروت الى تنورين لمواكبة لقاءات وتحضيرات زوجها للاستحقاق المقبل. وقالت إن “علاقتنا بالناس ليست فقط خلال هذه الفترة وأنا داعمة لزوجي منذ البداية”.

وأضافت “بطرس ليس حزبيّ والناس تحبّه لشخصه، وهذا أكبر دليل أننا لسنا الى جانب المواطن فقط خلال فترة الانتخابات، بل لطالما كنا كذلك وسنبقى”. وتوجّهت لزوجها قائلة “أنا فخورة بك، نائبا كنت أم لا. وفخورة بكل لحظة شاركتك فيها عملك، وبكل خطوة قمت بها لأنك انسان ذو قلب كبير، وكف نظيف، وصاحب ضمير”.

كريستل خليل | ليبانون ديبايت