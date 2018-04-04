لبنان سينعم بطقس دافئ حتى الأحد.. الأمطار عائدة!

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان كتلا مدارية دافئة تتمدد من مصر وسيناء نحو الحوض الشرقي للبحر المتوسط وترفع درجات الحرارة في المنطقة لتلامس 26 درجة ساحلاً يترافق هذا الوضع مع اجواء صافية ومشمسة حتى ظهر السبت.

بالمقابل، يعزّز منخفض البحر الأحمر نقطته بين البحر الأحمر وبحر العرب بقيم ضغط جوّي منخفضة تتراوح بين 1003 و 1005hpa، الأمر الذي سيستقطب نحو وسط المملكة السعودية رياحاً شمالية باردة ورياحاً جنوبية رطبة حارة من المحيط الهندي، سوف يؤدي تصادم هذه الرياح الى تشكل منخفضات مدارية عالية الفعالية سينتج عنها تشكل السيول وتساقط البرد بشكل كثيف، ومن المتوقع ان تطال جنوب الأردن وشمال المملكة بينما سينعم لبنان وسوريا بطقس دافئ حتى ظهر الأحد.

يستقر الوضع الغائم والممطر في شبه الجزيرة العربية للأيام المقبل وتصبح الأمطار شاملة في الشمال مطلع الأسبوع المقبل فتغطي لبنان وسوريا وفلسطين.

طقس يوم الخميس، مشمس ودافئ.

الحرارة على الساحل: 25/26 نهاراً و 16 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 22 نهاراً و 10 ليلاً

في البقاع: 24 نهاراً و 11 ليلاً

الرطوبة: 35%

الرياح: جنوبية شرقية في الداخل، شرقية في الشمال، شمالية على الساحل، سرعتها بين 15 و 25 كلم في الساعة.

الضغط الجوي: 1012hpa