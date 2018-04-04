مارسيل غانم يفجّر مفاجأة: إسمٌ جديد الى MTV.. وهذا ما أعرفه عن ديما صادق

أكّد الإعلامي مارسيل غانم أنّ إنتقاله الى قناة MTV ليس بسبب العرض المالي، وقال: “هذه أوّل مرّة أعلن هذا الموضوع”.

وأضاف في حديث لـFame FM: “قرار مغادرة LBCIاتخذته لوحدي حتى لم أتشارك الرأي مع أخي جورج”.

وقال: “لم نزل في إطار التحضير للبرنامج الجديد ولم نحدّد الإسم ولا إذا سيعرض ليلة الخميس”، وأشار الى أنّه زار مبنى الـMTV وتجوّل في أرجاء المحطّة وتفاجأ بالتقنيّات العالية الموجودة فيها.

وتابع: “قال لي السيّد ميشال المرّ أنّ للإعلامي وليد عبود تضحيات في MTV ويجب تقدير هذا الموضوع”، كما قال “فريق عمل كلام الناس انتقل معي بالكامل الى MTV باستثناء شخص واحد”.

وتوجّه الى مقدّمة البرامج ميراي مزرعاني بكشف مفاجأة قائلاً: “لا تستبعدي أن ينضم أخي جورج الى MTV الى جانب زوجته دوللي”.

وكشف أنّ البرنامج على MTV يختلف عن “كلام الناس” بالمضمون وبالإسم، وأضاف: “الشيخ بيار الضاهر بقي لأسبوعين قبل مغادرتي LBCI يسألني إذا غيّرت رأيي بالمغادرة وأشكره على تعاطيه مع قراري بالمغادرة بكلّ رقيّ وإحترام”.

كما قال: “عرفت من الرئيس سعد الحريري أنّ ديما صادق سبق وصوّرت الحلقة معه قبل قرار مغادرتي LBCI، والحلقة كانت ستعرض على موقعها الإلكتروني والرئيس الحريري ضيفي قريباً على MTV”.