“مجزرة” في وادي خالد.. وقوى الأمن توضح!

نفت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي الخبر المتداول عن حصول “مجزرة” في منطقة وادي خالد – عكّار أثناء حفل انتخابي ومقتل شاب.

وأوضحت المديرية في بيان أنّه “بتاريخ 3/4/2018 تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خبراً حول وقوع مجزرة في وادي خالد وذلك أثناء قيام بعض الأشخاص باستعراض أسلحتهم النارية وإطلاق النار إحتفالاً بحضور أحد المرشّحين للانتخابات النيابية ممّا أدّى إلى مقتل أحد المواطنين.

بعد المتابعة والتحريات التي قامت بها قوى الأمن تبيّن أنّ الخبر عارٍ عن الصحة وأنّ الفيديو ليس في منطقة وادي خالد إنّما في سوريا”.