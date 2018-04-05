بالفيديو: أكثر من 3 ساعات تأخير.. ماذا حصل في مطار بيروت؟

تسبب تأخير احدى الرحلات الى “الغردقة” بحالة هرج ومرج في مطار رفيق الحريري الدولي. وبحسب المعلومات التي حصل عليها موقع “رادار سكوب” فإن حوالي 200 شخص حزموا امتعتهم للإنطلاق برحلة تحمل الرقم AMV4654 تنظمها عدة مكاتب سفريات وذلك في تمام الساعة 11:20 من قبل ظهر اليوم الخميس. ولكن المفاجأة كانت بتأخير دام أكثر من ثلاث ساعات دون تبرير.

اثر حل المشكلة، علم “رادار سكوب” ان احد المسؤولين في المطار طلب من بعض الأشخاص (بينهم شخصية من المديرية العامة لأمن الدولة) الترجل من الطائرة بعد علمه أنهم أبلغوا وسائل الإعلام بالتأخير و”البهدلة” التي حصلت لنقل الصورة الى المراجع المختصة.

وبعد انتظار لم يخلُ من التوتر ومن ملاحظات سلبية عدة، فضلاً عن تسجيل عارض صحي لأحد الركاب، أقلعت الطائرة الى وجهتها.