بالفيديو والصور: “جادة عهد التميمي “بعد تسمية ‘جادة سلمان بن عبد العزيز‘ في بيروت؟!

باشر شباب وصبايا حركة الشعب امس بتنفيذ المرحلة الأولى من حملة “إعادة هوية بيروت” عبر تغيير أسماء شوارعها لأسماء أولئك الذين دافعوا عن كرامتها وثقافتها وعزتها وعروبتها.

جادة الملك سلمان بن عبد العزيز اصبح اسمها جادة عهد التميمي

شارع الجنرال ديغول اصبح اسمه شارع الأسير جورج إبراهيم عبدالله

شارع باريس اصبح جادة الشهيد القائد وديع حداد

شارع جان كينيدي اصبح جادة الشهيدة دلال المغربي

شارع فردان اصبح جادة المقدم الشهيد نور الدين الجمل