جبيل مفجوعة: لم يمضِ شهرين على وفاة والده فقرر اللحاق به

وكأنّ قلوب شبابنا تحمل من الهم ما يكفي حتى ينتقيها الموت… كل أسبوع يصعقنا خبر وفاة أحدّ الشبان بذبحة قلبية هذه الحالة التي باتت منتشرة بكثرة في صفوف الناشئين من الشباب والشابات فلم يعد يدرك الفرد في أي لحظة قد يفقد عزيزاً.

إستفاقت بلدة جبيل والسواد قد غطاها حزناً، حيث توفي الشاب بسام عبدو مرهج الشاب الثلاثيني إبن بلدة كفرمسحون الجبيلية إثر تعرضه لذبحة قلبية حادة أودت بحياته. الشاب صاحب الحيوية المفعمة والإبتسامة الدائمة الذي يعرف أبناء بلدته فرداً فرداً، لم يعلم أنّ نهار أمس سيكون آخر الأيام التي يحدّق فيها بعيني أمّه، ويؤنسها. لعله إشتاق إلى والده الذي لم يمر على رحيله الشهرين فقرر اللحاق به على عجل.

رحل بسام تاركاً ضحكته تضج في مسامع أحبته ومخلّفاً الكثير من الدموع والحرقة لاسيما في قلب أمّه المفجوعة وأبناء ضيعته وأصدقاءه.