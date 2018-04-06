بالأرقام: بين القروض والهبات.. هذا ما حصل عليه لبنان في “سيدر”

انطلقت صباح اليوم، الجمعة، أعمال مؤتمر “سيدر” المنعقد في فرنسا والمخصّص لدعم عملية النهوض الاقتصادي في لبنان.

وقد ساهمت العديد من الدول المشاركة في المؤتمر بتقديم المساعدات للبنان على شكل هبات وقروض، وقد أتت هذه المساعدات على الشكل الآتي:

– فرنسا 400 مليون يورو كقروض و150 مليون يورو كهبات.

– بريطانيا 60 مليون جنيه استرليني كقروض.

– هولندا 200 مليون يورو على مدى 4 سنوات إضافة إلى 100 مليون يورو مشروطة.

– ألمانيا 60 مليون يورو كقروض.

– إيطاليا 120 مليون يورو كقروض.

– تركيا 200 مليون دولار كقروض.

– الولايات المتحدة الأميركية 115 مليون دولار كهبات.

– الاتحاد الأوروبي 150 مليون يورو كهبات لدعم فوائد القروض، كما وعد الاتحاد الأوروبي بدرس كلّ مشروع على حدة لمعرفة جدواه وأهميته وإذا اقتنع قد يساهم في تمويل مشاريع من خلال قروض تمتد على سنوات وقد تصل الى مليار و500 مليون يورو.

– المملكة العربية السعودية وبعدما عدّدت ما قدمت للبنان وعدت بإعادة العمل بالإلتزام تجاه لبنان بمليار دولار كقروض ولم يعرف ما هي شروط المملكة لإعادة العمل بهذه القروض وما إذا كانت بإطار مؤتمر “سيدر” أو خارجه.