بالفيديو و الصور: شيخ يكسر الصورة التقليدية لرجال الدين ويتحدى المجتمع.. وينشر فيديو توضيحي!

في خطوة غير مألوفة وغريبة عن المجتمعات العربية، قام شيخ عراقي بكسر الصورة التقليدية لرجال الدين وتحدى العادات الاجتماعية السائدة. وفي التفاصيل، انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي عدد من الصور لشيخ عراقي معمم يدعى ياسر جاسم التقطت في جلسة تصويرية بطريقة احترافية وغير تقليدية.

وظهر الشيخ ياسر في هذه الصور وهو يركب سيارة شبابية ورياضية ويتلقط الـ”سيلفي” ويحمل وردة، كما خلع عمامته ورداءه الديني ليظهر جسده الرياضي ويبرز عضلاته المفتولة.

صور الشيخ أحدثت ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، وقسّمت آراء الرواد والناشطين إلى قسمين، الأول دعم ياسر وشدد على ضرورة تغيير النظرة السلبية حول رجال الدين المتشددين والذين لا يحبون الحياة. أما القسم الثاني فاعترض على هذا التصرف، معتبراً أن الصورة الدينية مقدسة ولا يجب المس بها بتصرفات غير لائقة بها.

الشيخ ياسر جاسم نشر مقطع فيديو في موقع فيسبوك ليرد على آراء الناشطين وليوضح الملابسات ويشرح الهدف الأساسي من هذه الصور، قائلاً: “إن رجل الدين ليس معصوماً بل إنسان يخطئ ويصيب وأتمنى أن يكون ما قمت به ليس خطأ، ونحن نعمل على برنامج يتناول مواضيع إنسانية ونحتاج الى مثل هذه الصور”.

المصدر: النهار