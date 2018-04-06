توقيف فنان لبناني شهير في مطار بيروت.. والأخير يوضح

نفى الفنان هاني العمري الاخبار المتداولة عن توقيفه في مطار بيروت الدولي من خلال فيديو نشره عبر حسابه الخاص على “فايسبوك”.

وقال العمري إنه “لم يتّم توقيفه بأمر قضائي وانما تمّ استدعاؤه للادلاء بإفادته بعدما تمت سرقة احدى الشيكات من داخل مكتبه وتم تزوير توقيعه”.

وأعلن العمري أنه سيقوم بالاجراءات القانونية اللازمة لاظهار الحقيقة”.

وكانت وسائل إعلام قد كشفت أن سلطات مطار بيروت أوقفت العمري. وذكرت التقارير أن الجهات الأمنية احتجزت العمري قبل أن يتوجه الى شرم الشيخ برفقة زوجته، بتهمة تحرير شيكات من دون أن يكون في رصيده المصرفي المال.