توقيف والد عنّف ابنته في الرشيدية.. الطفلة تروي الحادثة

تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صباح اليوم الجمعة صوراً لطفلة تدعى فرح خ. (8 سنوات) تعرضت للضرب بـ”النربيش” على يد والدها بسبب تأخرها عند صديقتها في الحي، وذلك وفق ما ذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام.

وأضافت: “بعد ظهر اليوم أوقفت مفرزة استقصاء الجنوب الوالد و. خ. وهو فلسطيني الجنسية من مخيم الرشيدية- جنوب مدينة صور، بناءً لإشارة القضاء المختص. وقد روت الطفلة للمحققين بحضور مندوب الأحداث، تفاصيل ضرب والدها لها ذاكرةً أنّ الأمر تكرّر أكثر من مرّة بعد طلاق والدتها منه منذ قرابة العام. وأجري المُقتضى القانوني اللازم وفقاً لقواعد حماية الأحداث”.

وأشارت “الوطنية للإعلام” إلى أنّ “جمعية أرض البشر، وهي جمعية أجنية تُعنى بحماية الأطفال، تكفّلت بمتابعة وضع الطفلة وتأمين الدعم النفسي للأسرة”.